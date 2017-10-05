Руководитель штаба партии «Национальный корпус» Назарий Кравченко заявляет, что активисты политсилы разбили летнюю площадку под офисом партии «5.10» Геннадия Балашова в Киеве из-за «моды делать скандальные теги на культурных памятниках».

Об этом он сказал Украинской правде.

«Мы пришли по поводу законопроекта по ОРДЛО. Сейчас есть свободное время – это раз. А второе – 5.10 взяло себе такую ​​моду делать скандальные теги своего символа на культурных памятниках. Например, это памятник Шевченко, аллея Шевченко на Хортице. То есть мы четко подчеркнули, что это может плохо закончиться, мы же не пытались покалечить Балачова или разгромить офис...», - рассказал он.

«Мы просто пытались таким образом показать, что такие методы политической активности могут быть губительны. Мы просто показали, что есть моменты, которые недопустимы», - заявил он.

Напомним, в четверг, 5 октября, около 30 молодых людей разбили площадку под столичным офисом партии «5.10» Геннадия Балашова.

Около сотни активистов с флагами «Свободы» и «Национального корпуса» пикетируют здание Верховной Рады в знак протеста против президентского законопроекта о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.