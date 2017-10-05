Повышение пенсий не приведет к повышению цен. Об этом он заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба чиновника

«Повышение пенсий, которое осуществляет правительство с октября 2017 года, не носит инфляционный характер и не может привести к повышению цен», – отметил он.

По словам ревы, изменения, подготовленные правительством, направлены в первую очередь для построения справедливого страховой пенсионной системы. «Эти изменения должны постепенно ликвидировать стереотип о пенсии как о том, что будет дано государством независимо от того работаешь или нет. Пенсия - это выплата, заработанная личным трудом», - заявил Рева.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.