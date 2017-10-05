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Минобороны РФ собирается запретить военным-контрактникам публиковать в интернете фото, видео, данные геолокации и другую информацию, которая может установить ведомственную принадлежность и местонахождение их и других служащих. Документ был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

«Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в том числе являющимся иностранными гражданами, запрещается размещать в информационно-телекоммуникационной сети  Интернет  информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих», — говорится в тексте проекта, подготовленного Минобороны.

В пояснительной записке к документу подчеркивается, что данные военных, размещенные в социальных медиаресурсах, сегодня все чаще используются «для достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных» целей — именно этим обосновывается необходимость запрета публикации подобной информации.

Ведомство также отмечает, что на сегодняшний день аналогичная норма права для военных и гражданского персонала органов ФСБ и ФСО уже предусмотрена.

Предполагается, что запрет должен вступить в силу в январе 2018 года.

 
ForUm

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