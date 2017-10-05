Участники Революции на граните возмутились заявлениями лидера Радикальной партии Олега Ляшко относительно его участия в студенческом голодании в Киеве в 1990 году.

Пост Ляшко в социальной сети Facebook вызвал оживленное обсуждение, пишет Zaxid.net.

«Ляшко решил примазаться к историческому событию. И, как всегда, вошел в историю известным местом. Никто из участников Ляшко на Майдане не видел. И фото, конечно, не октябрьское. Мародер», - заявил журналист Вахтанг Кипиани.

Известный львовский активист Андриан Клещ, который в 1990 году возглавлял охрану студенческого лагеря и непосредственно вел учет участников акции, также подтвердил, что в течение всей 16-дневной акции Ляшко среди участников не было.

Нет имени Ляшко и в полном списке участников Студенческой революции на граните, который есть в открытом доступе в сети.

Многие очевидцы тех событий обратили внимание, что в те дни в Киеве было довольно холодно, что подтверждается архивными фото со студенческой голодовки, а на фотографии, опубликованной Ляшко, он одет довольно легко. Кроме того, на той фотографии нет никаких палаток.

Кроме этого, как утверждает ICTV, Олег Ляшко переехал с Черниговщины в Киев только в 1991 году, после чего начал работу внештатным корреспондентом, а затем заведующим отделом редакции газеты Киевского обкома комсомола «Молодая гвардия». В октябре 1990 года Ляшко было 17 лет.