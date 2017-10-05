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Франковский районный суд Львова избрал меру пресечения для женщины, продававшей копченую рыбу на привокзальном рынке, которой отравились свыше 70 человек, - круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток.

Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

Установлено, что 48-летняя львовянка коптила рыбу в собственном гараже в антисанитарных условиях и реализовывала ее на одном из львовских рынков. Вследствие употребления некачественной продукции за медицинской помощью обратилась 71 человек, из которых 68 были госпитализированы, в том числе семеро детей.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

 
ForUm

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