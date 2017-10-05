Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-офицера СБУ Дмитрия Дикого, перешедшего с начала войны на Донбассе на сторону боевиков.

Повестка обнародована на сайте ГПУ.

Дикий вызван на допрос по открытому в 2014 году уголовному производству по ч. 1 ст. 111 УК (Государственная измена), ч. 5 ст. 27 УК (Соучастие в преступлении), ч. 3 ст. 110 УК (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 УК (Создание террористической группы или террористической организации), ч. 2 ст. 437 УК (Ведение агрессивной войны).

Согласно повестке, 46-летний Дикий – уроженец Славянска Донецкой области, вызывается для допроса в качестве подозреваемого, а также участия в проведении следственных и процессуальных действий.

Он должен прибыть в СБУ 13 октября.

В «ДНР» Дикий возглавил 6-е управление «министерства госбезопасности». По информации СМИ, в 2015 году он был задержан подконтрольными боевикам силовыми структурами якобы в связи с причастностью к незаконному присвоению имущества и похищению людей.