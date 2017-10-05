Министр социальной политики Андрей Рева призвал региональные отделения Пенсионного фонда совместно с правоохранителями сделать невозможной легализацию боевиков с неподконтрольных территорий для получения повышенных украинских пенсий.

Об этом он заявил во время селекторного совещания по пенсионной реформе под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает Укринформ.

«Обращаю внимание на усиление контроля за перемещением лиц из неконтролируемой территории. Поскольку сейчас в связи с повышением пенсий наибольшее повышение получат как раз такие категории людей, как шахтеры, металлурги и другие, я не исключаю ситуацию, когда боевики из неподконтрольных территорий попытаются через различные преступные схемы попробовать легализоваться в органах Пенсионного фонда и в органах социальной защиты», - отметил Рева.

Министр обратился к представителям органов ПФУ, в частности областей, которые находятся вблизи зоны проведения АТО, совместно с правоохранителями взять этот вопрос на контроль и не допустить «подобных вещей».

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.