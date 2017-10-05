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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Одесского гарнизона разоблачили на взятках руководство областной дирекции «Укрпочты», сообщает пресс-центр штаба АТО.

Правоохранители установили, что начальник дирекции совместно с подчиненным руководителем отдела требовали взятки от коммерческой структуры за передачу в аренду привлекательных объектов в центре Одессы.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновники оценили в 9600 долларов США ежемесячную аренду трех объектов недвижимости общей площадью почти полторы тысячи и земельного участка размером 1,2 тысячи метров квадратный. Через год злоумышленники обещали бизнесменам за «отдельную плату» начать процедуру отчуждения в их пользу имущества «Укрпочты».

Оперативники СБ Украины «взяли» руководителя отдела в кафе возле офиса «Укрпочты «при получении оплаты за первый месяц аренды. Начальника дирекции правоохранители задержали в служебном кабинете.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Оба должностных задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления. СБ Украины инициировала проверку всех договоров аренды, заключенных за последнее время руководством одесской дирекции «Укрпочты».
ForUm

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