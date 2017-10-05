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Российская сторона пока не предоставила информации о дате и месте проведения погранично-представительской встречи для разрешения ситуации с украинскими пограничниками.

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян Укринформу.

«Новостей пока никаких. Встречу россияне еще не подтвердили», - сказал Слободян.

Напомним, российская сторона сообщила, что задержала двух граждан Украины, которые заявили, что являются военнослужащими, и попросила предоставить соответствующие документы. 4 октября первый заместитель председателя ГПСУ Василий Серватюк сообщил, что в ближайшее время планируется проведение погранично-представительской встречи, «в результате которой ожидается, что будет осуществлен возврат украинских пограничников и по результатам расследования установлена ​​причина их задержания».

3 октября во время проведения мониторинга участка государственной границы пропали два офицера отдела пограничной службы «Знобь-Новгородское» Сумского пограничного отряда. 

Прокуратура начала уголовное производство.

 
ForUm

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