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ФИФА наказала главного тренера сборной Турции Мирчу Луческу за поведение в матче квалификации ЧМ-2018 против сборной Украины, сообщает официальный сайт организации.

Дисциплинарный комитет ФИФА отстранил на один матч Луческу за его поведение по окончании матча квалификации ЧМ-2018 Украина – Турция, обвинив румынского специалиста в преследовании арбитра встречи, сообщает УНИАН.

Напомним, Луческу после матча Украина – Турция пытался поговорить с арбитрами и показать им повторы на смартфоне.

Поединок Украина - Турция состоялся 2 сентября в Харькове и завершился победой украинской сборной со счетом 2:0. 
ForUm

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