Президент Украины Петр Порошенко подпишет закон о пенсионной реформе, принятый Верховной Радой 3 октября, до понедельника, 9 октября. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на селекторном совещании по вопросам пенсионной реформы.

«Я говорил с президентом. Президент до понедельника подпишет закон, что даст нам возможность начать со следующей недели выплату пенсий украинским пенсионерам. Сейчас законопроект находится в парламенте, его подпишет глава Верховной Рады, и дальше он пойдет на подпись к Президенту. Мы должны его максимально быстро внедрить в жизнь», - сказал Гройсман, сообщает УНИАН.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.