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Сегодня, 5 октября, Служба безопасности Украины проведет тактико-специальные антитеррористические учения в международном аэропорту «Борисполь», сообщает пресс-центр СБУ.

«В 14:00 координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в г. Киеве и Киевской области проведет плановое тактико-специальное учение на базе Международного аэропорта «Борисполь», – говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировка будет проходить на одном из законсервированных терминалов и не будет мешать осуществлению запланированных рейсов и передвижению пассажиров и гостей аэропорта.
ForUm

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