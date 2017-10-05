Возле Верховной Рады собралось около 100 человек с флагами партий «Национальный корпус» и «ВО «Свобода».

В настоящее время возле парламента играет музыка из колонки, демонстранты держат плакаты со своими требованиями, сообщает УНИАН.

Один из участников акции сказал, что они выступают против принятия законопроектов, касающихся Донбасса.





Как ранее сообщал ForUm, 4 октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован президентский законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Документом предлагается признать временную оккупацию Россией территорий в Донецкой и Луганской областях нелегитимной, а любые акты, изданные оккупационной администрацией РФ на Донбассе, недействительными.

Кроме того, в ВР был зарегистрирован президентский законопроект №7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым предусматривается продление особого порядка местного самоуправления в отдельных ОРДЛО.

В ВР также был зарегистрирован альтернативный президентскому проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.