Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным надзором прокуратуры разоблачили два нелегальных колл-центра в Николаеве и Херсоне, которые обслуживали клиентов из России и временно аннексированного Крыма, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организовала незаконный бизнес в Украине московская компания для оптимизации расходов. Среди клиентов, которых обслуживали колл-центры по технологии IP-телефонии, были российские коммерческие структуры и муниципальные учреждения.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что серверное оборудование со специальным программным обеспечением, электронной базой данных клиентов находилось в России, администрирование «украинского» сегмента баз осуществлялось через удаленный доступ. Кандидаты на работу в компанию, несмотря на неофициальное трудоустройство, обязаны были сообщить работодателю персональные данные: номера мобильных телефонов, адреса почтовых электронных ящиков, аккаунты в социальных сетях. Они также предоставляли анкетные данные близких родственников.

Сотрудники СБ Украины установили, что среди клиентов колл-центра были и украинские компании. Сейчас проверяется информация о возможном копировании их баз данных на российские серверы по заказу спецслужб РФ.

Во время санкционированных обысков в нелегальных «филиалах» в Николаеве и Херсоне правоохранители изъяли документацию, подтверждающую незаконность функционирования колл-центров. Серверное оборудование и компьютерная техника отправлены на экспертизу для подтверждения фактов передачи информации об украинских граждан в РФ и пользования ею российских спецслужб.

Привлеченные СБУ сотрудники Гоструда и фискальной службы также зафиксировали, что почти восемьдесят процентов персонала работали без заключения трудовых договоров, получая заработную плату в конвертах. Деньги на финансирование «филиалов» поступали с главного офиса в Москве на счета, открытые в российском банке. Сейчас деятельность компаний в Николаеве и Херсоне заблокирована, на банковские счета наложен арест, проверяются также факты отмывания денег через конвертационные центры.