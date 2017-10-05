В полиции не рассматривают политические мотивы, нападения на замглавы Одесского облсовета Олега Радковского.

Правоохранители считают, что, вероятнее всего, на чиновника напали из-за его бизнеса, сообщает ТСН.

По словам очевидцев, мужчина даже не успел дойти до ресторана, как получил ранения. Нападавшие стреляли в спину.

Сейчас потерпевший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. В городе объявлен план "Перехват". Правоохранители разыскивают автомобиль с нападавшими.

Напомним, вчера, 4 октября, в центре Одессы совершено покушение на первого заместителя главы Одесского областного совета Олега Радковского.