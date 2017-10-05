Подруга Стивена Пэддока, устроившего в воскресенье стрельбу в Лас-Вегасе, жертвами которой стали более 50 человек, ничего не знала о его планах, говорится в ее заявлении.

«Он никогда не говорил мне и не делал ничего такого, о чем мне было известно, что каким-либо образом могло бы намекнуть мне, что произойдет нечто ужасное», - говорится в заявлении Мэрилу Дэнли, зачитанном ее адвокатом, сообщает Би-би-си.

Дэнли в среду прибыла с Филиппин в аэропорт Лос-Анджелеса, где ее ждали агенты ФБР, которые расследуют трагедию в Лас-Вегасе.

По словам женщины, она знала Стивена Пэддока как «доброго, заботливого и тихого человека».

В день трагедии 62-летняя Дэнли находилась на Филиппинах. Как сообщали американские СМИ, перед этим она путешествовала и побывала, в частности, в Гонконге.

Напомним, 1 октября на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По последним данным, число погибших составило 59 человек, еще 527 получили ранения.

Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. Им оказался оказался 64-летний Стивен Пэддок из Мескита (штат Невада). В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.

Ответственность за стрельбу взяли на себя террористы ИГИЛ. Однако в ФБР заявили, что на данный момент не обнаружили никакой связи между Пэддоком и ИГИЛ.

Граждане Украины во время стрельбы не пострадали.