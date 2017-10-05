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Орджоникидзевский районный суд Запорожья назначил меру пресечения в виде домашнего ареста с 4 октября по 3 декабря в ночное время (с 22- по 6 утра) Ирине Комовой, подозреваемой по делу о пожаре в нелегальном хостеле, где погибло 5 человек.

Ходатайство прокуратуры относительно ареста суд не удовлетворил.

Заседание суда происходило в частично закрытом формате: судом было принято решение об удалении из зала заседаний представителей СМИ и общественности на время рассмотрения доказательной базы, чтобы избежать разглашения тайны следствия, сообщает Укринформ.

Сейчас адвокаты подозреваемой отвергают все обвинения прокуратуры о невыполнении задержанным лицом правил пожарной безопасности, приведших к человеческим жертвам. Защитники задержанной отмечают, что ее фирма сдавала помещения в здании, где произошел пожар, в субаренду, и в договоре было прописана ответственность арендатора по выполнению правил пожарной безопасности.

Напомним, во время пожара в хостеле Запорожья погибли 5 человек, еще трое госпитализированы.

В ГУ ГосЧС заявили, что хостел работал без каких-либо разрешительных документов.

Четверо из пяти погибших – граждане Азербайджана, которые, вероятнее всего, торговали овощами на центральном рынке Запорожья, где размещался хостел.

Сотрудники полиции задержали владелицу хостела Ирину Комову. 
ForUm

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