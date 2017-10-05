Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что король Испании Фелипе VI встал на сторону правительства в вопросе о проведенном в автономной области референдуме о независимости, проигнорировав мнение миллионов каталонцев.

«Мы не согласны с обращением главы государства, который одобрил политику Мариано Рахоя и сознательно проигнорировал каталонцев, мнение которых отличается от его мнения», - заявил Пучдемон в специальном обращении, сообщает Би-би-си.

Ранее король Испании в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии своим решением провести незаконный референдум продемонстрировало неподчинение, чтобы разрушить единство нации.

По словам короля, безответственное поведение каталонских властей может поставить под угрозу экономическую стабильность Испании. Он также заявил, что сложившаяся в Испании ситуация чрезвычайно серьезна.

«Вы разочаровали людей в Каталонии, которые ценят вас и в трудные моменты помогали вам. Людей, которые ожидали от вас другого тона, ожидали призыва к диалогу и согласию», - ответил на это Пучдемон спустя 24 часа.

По мнению главы каталонского правительства, монарх занял сторону премьер-министра Мариано Рахоя и делит ответственность за проводимую правительством политику, которую Пучдемон назвал катастрофической.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума. В частности, в Барселоне возле одного из избирательных участков незаконного референдума о независимости Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями.

Во время столкновений пострадали около 900 человек.

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании.

Испанское правительство отказалось признать референдум в Каталонии. Ряд европейских лидеров призвали остановить насилие на каталонских улицах и вернуться к диалогу.

Еврокомиссия заявила, что референдум является незаконным, а сложившаяся ситуация является внутренним делом Испании.

Украина также считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии.