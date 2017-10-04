Военнослужащие Вооруженных сил Украины подстрелили мужчину, который переходил через мост в городе Счастье Луганской области. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 3 октября.

«Офицер Вооруженных сил Украины в подконтрольном правительству г. Старобельск (85 км к северу от Луганска) сообщил наблюдателям, что 6 сентября, когда мужчина проходил через мост в Счастье, его подстрелили. Ранее офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщил команде СММ, что 6 сентября военнослужащие Вооруженных сил Украины подстрелили мужчину, который переходил через мост в Счастье», – говорится в сообщении.

В миссии подчеркнули, что медперсонал больницы в Счастье сообщил патрулю СММ, что 6 сентября военнослужащие Вооруженных сил Украины доставили к ним в больницу мужчину, который скончался от потери крови. Медработники также добавили, что у мужчины были три ранения в нижней части тела.