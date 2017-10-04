Трое офицеров Управления государственной охраны Украины привлечены к дисциплинарной ответственности за препятствование в работе съемочной группой программы «Схемы» во время празднования свадьбы сына генпрокурора Юрия Луценко, сообщает пресс-служба УГО.

«Завершилось проведение служебного расследования, инициированного начальником Управления государственной охраны Украины генерал-полковником Валерием Гелетеем, относительно инцидента, который произошел 15 сентября при участии журналистов Радио Свобода и военнослужащих УГО Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам служебного расследования трое офицеров Управления государственной охраны Украины привлечены к дисциплинарной ответственности. «С военнослужащими УГО Украины также проведены дополнительные занятия по соблюдению правил воинской вежливости и поведению военнослужащих, определенных Уставом внутренней службы Вооруженных сил Украины», – подчеркнули в УГО.

Вместе с тем, Гелетей отметил, что специфика деятельности Управления государственной охраны накладывает определенные ограничения на взаимодействие охранного ведомства со средствами массовой информации, ведь речь идет о жизни и безопасности как высших должностных лиц Украины, так и руководителей иностранных государств и международных организаций, посещают Украину с официальным и рабочими визитами.

Начальник Управления государственной охраны сделал акцент на «открытости и готовности охранного ведомства к диалогу с представителями СМИ». «Так, в ближайшее время Управлением государственной охраны Украины запланировано проведение круглого стола с экспертами в сфере взаимодействия со средствами массовой информации и представителями СМИ для выработки ряда совместных превентивных механизмов с целью исключения подобных инцидентов в будущем», – подчеркнули в УГО.

Напомним, журналисты программы «Схемы» опубликовали сюжет о свадьбе сына генерального прокурора Украины Юрия Луценко, во время съемок которого подверглись нападению со стороны сотрудников Управления государственной охраны.

Чтобы журналисты не увидели посетителей, сотрудники Управления государственной охраны всячески пытались не дать зафиксировать происходящее на видео. Сначала они пытаются перекрыть камеру с одной стороны: два микроавтобуса паркуют перед оператором. Тем временем второй оператор пытается снимать другой заезд, но и здесь стоит один микроавтобус, а затем появляется еще один. И наконец третий микроавтобус окончательно перечеркивает любые шансы снять парковку заведения.

Во время выезда с празднования президента Порошенко охранники совершили физическое нападение на съемочную группу, чтобы воспрепятствовать съемке этого момента. Оператор Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки.

Гелетей объяснил действия своих подчиненных тем, что «этот военнослужащий споткнулся, упал и зацепился за оператора».