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Президент Петр Порошенко надеется, что в течение нескольких дней к нему на подпись поступит закон о судебной реформе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Его принятие сейчас открывает путь к очень важной третьей реформе - реформе судебной, которая после начала работы нового Верховного суда, наконец, начинает воплощаться в жизнь», - отметил он.

По его словам, изменения в кодексы - это наиболее продуманное благоустройство судебного процесса и приведение его в соответствие с лучшими мировыми практиками. К разработке изменений было привлечено большое количество украинских и международных экспертов.

Глава государства подчеркнул, что ожидает этот законопроект на подпись в течение нескольких дней.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-«радикал» Андрей Лозовой внес поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

По их словам, эта поправка уменьшает сроки расследования с 2, 3, 5, 10 или 15 лет до 3 или 6 месяцев. Таким образом, объясняют они, количество отказов в начале расследования при неочевидных преступлениях значительно увеличится, поскольку правоохранители не будут брать на себя ответственность расследовать эти преступления так быстро.

Сейчас в Верховной Раде уже зарегистрированы два проекта постановлений об отмене вышеуказанного закона – 6232-П и 6232-П1.

Министр внутренних дел Арсен Аваков просит отменить введенные Верховной Радой ограничения сроков досудебного расследования 6 месяцами.
ForUm

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