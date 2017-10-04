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На месте уничтоженных иконы революции на улице Грушевского нарисовали новыме граффити с изображением нардепа Вадима Рабиновича.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил блогер Сергей Наумович, опубликовав фотографии с места акта вандализма.

«Посмотрите, что сейчас на месте граффити Евромайдана на ул. Грушевского.  Я, конечно, понимаю, что политтехнологи Вадима Рабиновича очень талантливые и креативные люди. Я, конечно, понимаю, что политика — это «искусство возможного». Я, конечно, понимаю, что для партии «За жулье!» эти места на ул. Грушевского не представляют никакой духовной ценности... Может пояснить дяде, что он чересчур заигрался в политику и зашел очень далеко», – написал он.

В свою очередь сам нардеп на своей странице в Facebook сообщил, что не причастен к нанесению этих изображений. «Мне не известны источники происхождения той глупой и подлой провокации, которую кто-то нарисовал на улице Грушевского. Никакого отношения к этому ни я, ни партия «За життя» не имеем! Мы на крови не пиаримся», – написал он.

Как ранее сообщал ForUm, 3 сентября в Киеве на улице Грушевского с фасада магазина люкс-мебели «Эмпориум» стерли знаменитые патриотические граффити, нанесенные во время Революции Достоинства. 

Украинский институт национальной памяти назвал уничтожение граффити преступлением.

3 сентября активисты разгромили витрину магазина «Эмпориум».

Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити. 

 
ForUm

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