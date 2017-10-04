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Около будущей эко-заправки на пересечении улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой в Киеве местные жители высадили аллею примирения – несколько десятков канадских кленов. Об этом у себя на странице написал активист Павел Тихий.

Он также отметил, что сегодня жители района навели порядок возле стройки, находящегося на стадии завершения.

«У эко-АЗС на Ревуцкого 8 сегодня высадили аллею примирения. Вместе с соседями высадили у будущей эко-заправки канадские клены. Навели порядок около строительства, которое сейчас на стадии окончания», – написал Павел Тихий.

Также он отметил, что заправка долгое время была болезненной раной для всех жителей района из-за титушек и протестующих, которые были против заправки.

«Титушки, политики и различные псевдо-активисты нашли способ подзаработать и начали акции протеста против строительства АЗС. Они нападали на местных женщин, которые осмелились сказать, что они за заправку на Ревуцкого. Десятки титушек в масках перекрывали Ревуцкого и разбивали здесь палатки. Рассказывать можно долго. Но, к счастью, эти концерты по заказу депутатов рано или поздно должны закончиться», – добавил Тихий.

Он также отметил, что люди требуют окончания строительства АЗС.

«Высадили аллею деревьев, чтобы заявить всем «работникам», депутатам и титушкам: ваша история подошла к концу. Местные хотят, чтобы под окнами было тихо. Надеемся, эта аллея возле заправки станет символом победы и примирения. А все, кто продолжит спекулировать на протестах против заправки, своими действиями покажет, что их акции носят заказной характер», – резюмировал Тихий.

Как известно, у заправки на улице Ревуцкого в конце августа неизвестные молодые люди в масках на несколько суток перекрывали дорогу. Они утверждали, что протестуют против строительства. Женщинам, которые собирали подписи за эко-заправку, ножом порезали палатку и пытались силой заставить их остановить сбор подписей.
ForUm

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