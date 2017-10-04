Члены незаконных вооруженных формирований снова начали применять беспилотные летательные аппараты, что является прямым нарушением Минских договоренностей. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК.

«Украинская сторона СЦКК выражает свою обеспокоенность по возобновлению применения со стороны ОРЛО беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что является прямым нарушением Минских договоренностей», - говорится в сообщении.

Так, в течение 3 октября текущего года подразделениями Вооруженных сил Украины вдоль линии разграничения зафиксированы полеты 5 БПЛА, которые были запущены с территорий ОРЛО.

«Характер использования этих БПЛА свидетельствует о том, что их используют не только для разведки позиций подразделений ВС Украины, но и других военных объектов, расположенных в глубине территории Украины», - заявили в СЦКК.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что данные факты свидетельствуют о провокационных действиях со стороны НВФ ОРЛО по созданию предпосылок для дальнейшего обострения конфликта на востоке страны.