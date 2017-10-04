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Польская власть должна решительно отреагировать на появление информации в СМИ о поставках в страну угля антрацитовой группы с оккупированного Донбасса.

Об этом во время встречи с польским бизнесом в Варшаве заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает Укринформ.

«Это не совсем по-партнерски, и мы надеемся, что правительство Польши отреагирует на эту ситуацию», - заявил Насалик.

Он подчеркнул, что на это должны отреагировать польская общественность и соответствующие структуры. Министр отметил, что информацию о происхождении угля легко проверить, определив химические показатели конкретных партий.

Насалик сообщил, что Украина не использует уголь антрацитовой группы из ОРДЛО, импортируя уголь из ЮАР и других стран.

По его словам, Россия пытается помочь так называемым республикам реализовывать уголь из ОРДЛО на рынках третьих стран. В то же время Украина, используя собственные возможности, пытается заблокировать поставки антрацита из ОРДЛО на рынки третьих стран. Министр отметил, что на этом направлении есть определенные успехи. В частности, благодаря дипломатическим усилиям украинской стороны удалось прекратить поставки антрацита из ОРДЛО в Турцию.

Как сообщал ForUm, газета Dziennik Gazeta Prawna в среду опубликовала статью, в которой отмечается, что антрацит из ОРДЛО полулегально попадает в Польшу, а доходы от этого получает, в частности, так называемый лидер террористической организации «ЛНР» Игорь Плотницкий.
ForUm

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