Во время рабочей поездки в Черниговскую область Президент Петр Порошенко вручил сертификаты и ключи от квартир военнослужащим Государственной специальной службы транспорта-участникам АТО и членам их семей. Новый жилой дом рассчитан на 32 квартиры, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Государство начало системную работу по улучшению обеспечения жильем военнослужащих Украины. Подчеркиваю, что за последние 2 года количество квартир, которые были получены только в Вооруженных силах Украины, без других силовых подразделений, превысило 2,5 тысячи», - сказал Порошенко.

Еще более 2 тысяч квартир построено для тех, кто служит в Нацгвардии, СБУ, на границе, добавил он.

По его словам, из 32 новоселов, которые получают квартиры в этом доме, 24 – это воины участники АТО, участники боевых действий.

8-й учебный центр Государственной специальной службы транспорта готовит специалистов по 22-ти специальностям – командиры отделений, саперы, водолазы, санитарные инструкторы, крановщики, механики и другие. В настоящее время личный состав 8-го учебного центра Госспецтрансслужбы принимает непосредственное участие и выполняет поставленные задачи в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей.