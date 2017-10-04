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Пересчет всех пенсий будет осуществлен с 1 октября, однако пенсионеры, которые получают выплаты в начале месяца, получат свое повышение за октябрь в ноябре. Об этом в интервью журналистам заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба.

«Все перерасчеты будут осуществлены с 1 октября 2017 года», - сказал он, уточнив, что пенсионеры, которые получают выплаты в начале месяца, получат свое повышение за октябрь в ноябре.

Розенко отметил, что после осовременивания пенсии 4 миллионов пенсионеров вырастут от 300 грн до 1000 грн. «Пенсия рассчитывается для каждого индивидуально. В результате осовременивания пенсия около 4 млн пенсионеров, которым в течение последних 5 лет не происходило никакого повышения, возрастет от 300 грн до 1000 грн», - сказал он.

Вице-премьер-министр отметил, что с 1 октября 2017 возрастет также размер минимальной пенсии. «Вторая категория - это пенсия, которая зависит от минимальной. Верховная Рада предложила, и правительство это поддержало, повышение размера минимальной пенсии с 1 октября до 1452 грн. У нас около 7 млн ​​пенсионеров, размер пенсии которых зависит от минимальной», - пояснил он.

Павел Розенко также добавил, что пенсионеры, которые получали пенсию 949 грн, с 1 октября будут получать пенсию в размере 1373 грн.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.
ForUm

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