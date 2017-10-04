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Кабинет Министров Украины заложил в проект бюджета на 2018 год 1 млрд грн на финансирование программы «Доступные лекарства». Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«6 месяцев назад мы запустили программу доступных лекарств. Более 6,5 млн человек получили рецепты на бесплатные лекарства. В следующем году мы закладываем 1 млрд грн на финансирование программы. Перечень (лекарств) будет расширен, люди получат больший доступ к лекарствам», - сказал Гройсман.

Напомним, правительство начало программу «Доступные лекарства» в апреле текущего года. Программа предусматривает предоставление бесплатных лекарств или возмещение части стоимости лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, астмы и диабета. Источник финансирования –  средства государственного бюджета. Общий бюджет программы на 2017 год составляет более 700 млн грн.

По данным Минздрава, количество аптек-участников программы составляет уже более 6,5 тысяч.
ForUm

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