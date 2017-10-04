Российские пранкеры Вован и Лексус выступили в донецком университете.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

«В Донецком национальном университете, который остался в Донецке и подчиняется «ДНР», выступали российские пранкеры Вован и Лексус. Историческое событие. Телефонные разводилы в донецких университетах с лекциями еще не выступали. Вероятно, на очереди металлоломщики с лекцией о том, как полностью порезать на металл логистический центр АТБ за две недели», - написал он в Facebook.

По информации сепаратистского информагенства ДАН, пранкеры привезли в Донецк для презентации книгу «Вован и Лексус. По ком звонит телефон».

«Войну можно вести дистанционно – посредством диалога. Донецк выбран не случайно. Мы начинали здесь еще в 2014 году, когда освещали события на Донбассе. Начинали общаться с украинскими политиками. В этой книге мы рассказываем о тех событиях», — заявил один из пранкеров.