Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича «агрегатором фейковых новостей» в ответ на его сравнение референдума о независимости Каталонии с «упавшей на пол конфеткой» для России.



«Упавшая на пол конфетка? Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полета?» — написала она в Facebook.

Захарова упомянула и соседнюю Литву. По ее словам, Россия до сих пор ждет «официального ответа относительно заявления (президента Литвы Дали — ред.) Грибаускайте о «списке требований», который якобы ей был предъявлен Россией».

«Видимо, латвийский МИД решил оригинальным способом отвести удар от руководства соседней страны и выдал новый залп фейков», — написала она.

Ринкевич сказал в интервью газете Latvijas Avize, что «референдум о независимости Каталонии для России был как «упавшая на пол конфета», которую она использовала, чтобы расколоть ЕС».

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума, в результате которых

пострадали около 900 человек.

Испанское правительство отказалось признать референдум в Каталонии. Ряд европейских лидеров призвали остановить насилие на каталонских улицах и вернуться к диалогу.

Еврокомиссия заявила, что референдум является незаконным, а сложившаяся ситуация является внутренним делом Испании.

Украина также считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии.