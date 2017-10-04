Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие секретное решение Совета нацбезопасности и обороны от 13 сентября 2017 года «О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами».
Соответствующий указ №304 от 3 октября опубликован на сайте Главы государства.
Документом вносятся изменения в решение СНБО от 28 августа 2015 года «О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами».
Указ вступает в силу со дня его опубликования, ответственным за его выполнение назначен секретарь СНБО Александр Турчинов.
Напомним, 28 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года «О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период».
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