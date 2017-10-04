также в разделеПолитика
«Давление не сработает»: Данилюк ответил на обвинения Луценко 8
Аваков требует исправить закон по судреформе 28
Гройсман раскритиковал нардепов, не проголосовавших за пенсионную реформу 34
Тука: АП не советуется с МинАТО по законопроекту о реинтеграции Донбасса 21
Геращенко: В законопроекте о реинтеграции Донбасса есть неожиданные моменты 265
«Жизнь меняется уже сейчас»: Гройсман поблагодарил Раду за пенсионную реформу 59
Аваков говорит, что у нет конфликта с Порошенко 46
Рада приняла пенсионную реформу 331
Саакашвили попросил политическое убежище в Украине 130
Социсследование: «Батькивщина» и «Оппоблок» потеряли почти по 2% поддержки избирателей 118
Опубликован проект закона о реинтеграции Донбасса 192
Добкин заявил о выходе из «Оппоблока» 85
Луценко считает, что на создание антикоррупционного суда уйдет год-полтора 22
Нардепы решили сегодня работать «до победного» 39
Рада одобрила судебную реформу 58
Луценко: Есть обстоятельства, мешающие экстрадиции Саакашвили 87
Украина считает незаконным референдум в Каталонии 52
Венгрия и Румыния будут вместе выступать против украинского закона об образовании 59

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие секретное решение Совета нацбезопасности и обороны от 13 сентября 2017 года «О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами».

Соответствующий указ №304  от 3 октября опубликован на сайте Главы государства.

Документом вносятся изменения в решение СНБО от 28 августа 2015 года «О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами».

Указ вступает в силу со дня его опубликования, ответственным за его выполнение назначен секретарь СНБО Александр Турчинов.

Напомним, 28 сентября Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года «О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

56
Теги