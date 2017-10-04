Ряд связанных с РФ рекламных объявлений в Facebook были ориентированы на Мичиган и Висконсин – штаты, которые имели решающее значение для победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает CNN, передает Украинская правда.

Направление российских объявлений на демографические группы в районах ключевых штатов было хорошо продуманным, утверждают источники.

В объявлениях была использована серия сообщений, направленных на раскол, включая пропаганду антимусульманских настроений.

До сих пор было неизвестно, на какие именно регионы страны были нацелены объявления РФ в Facebook. И хотя один из источников сообщил, что большое количество объявлений появилась в штатах, которые не относились к колеблющимся, некоторые из них явно были направлены на раскачку общественного мнения в спорных темах.

Мичиган стал штатом, который колебался больше всего, - здесь Трамп обошел кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон примерно на 10 700 голосов из почти 4,8 миллиона бюллетеней. Висконсин также был одним из самых напряженных штатов, здесь Трамп получил всего на 22 700 голосов больше соперницы.

Оба штата, в которых Трамп получил преимущество менее 1%, были ключевыми для его победы на выборах.

Как уточняет CNN, источники не указали, когда именно в 2016 году объявления распространялись в Мичигане и Висконсине.

Но акцент на этих штатах добавляет доказательств того, что российская группа применяла широкий спектр тактик, потенциально направленных на вмешательство в выборы.

Ранее в Facebook заявили, что в течение двух лет аккаунты, которые действовали из России, покупали и распространяли в соцсети рекламу. Аккаунты действовали и во время президентских выборов в США.

Копии 3 тыс. проплаченных Россией рекламных объявлений в понедельник были переданы Конгрессу.

Ранее сообщалось, что вместе с копиями этих сообщений Facebook предоставит информацию о том, на каких пользователей они были нацелены, а также способ оплаты, который используется российскими агентами.