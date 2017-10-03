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Принятие парламентом разработанной правительством Украины пенсионной реформы – это очень важное решение, которое послужит началом системных изменений, направленных на увеличение доходов граждан. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Для меня это было делом чести. Я обещал, что мы это сделаем – и мы это сделали. Мы приняли важный закон. Хочу поблагодарить Президента, парламент, каждого депутата, кто принял это ответственное решение. Хочу поблагодарить экспертную среду, которая поддерживала нашу инициативу, - сказал глава правительства. - Сейчас важно, чтобы мы в октябре сделали повышение пенсий и поэтому важно, чтобы все службы сейчас начали работу».

Гройсман заверил, что изменения в пенсионной системе вместе с изменениями в системе оплаты труда, начатыми в начале 2017 года, - это системные преобразования.

«Это системные шаги, которые ведут к увеличению доходов граждан. Мы реформировали систему оплаты труда, мы сделали новую систему пенсий. А дальше будем принимать экономические законы, по которым будем создавать новые рабочие места, увеличивать доходы. Все будем делать для того, чтобы люди жили лучше, чтобы почувствовали, что жизнь меняется уже сейчас, - отметил он. - Спасибо всем за поддержку, желаю нам всем успехов и новых побед».

Напомним, сегодня, 3 октября, Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года.
ForUm

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