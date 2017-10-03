Правоохранители задержали в Донецкой области командира разведывательной роты батальона «Восток», сообщает Волновахский отдел полиции.

В октябре 2014 года подразделение, возглавлявший боевик, отслеживал позиции украинских военных и техники на территории Донецкого аэропорта. На основе этих данных террористы расстреливали бойцов ВСУ. Руководил всеми операциями главарь террористов «Моторола».

Полицейские получили оперативную информацию о том, что в селе Ивановка Волновахского района проживает мужчина, который принимал активное участие в незаконных вооруженных формированиях и занимал руководящую должность в батальоне «Восток».

Во время проверки оперативники установили, что 46-летний мужчина работал на боевиков три месяца, после чего вернулся домой и прятался у своей матери.

Бывший боевик рассказал, что поступил на службу из-за денег. Он добровольно подал документы и уже на следующий день его отвезли на территорию аэропорта, где шли бои.

Новобранец вызвался возглавить разведывательную роту, ведь имел необходимые военные навыки. Получив звание ефрейтор, он собрал роту из 11 мужчин. Всем выдали экипировку, автоматическое оружие, а командиру еще и пистолет «Макарова».

«На следующий день приехал «главный», - рассказал задержанный, - его представили как «Моторола». Главарь боевиков поставил задачу для всех подразделений, в том числе для представителей разведки. В наши обязанности входило наблюдение за передвижением техники украинских военных и по местонахождению «живой силы». Полученную информацию передавали непосредственно помощнику «Моторолы». Каждый месяц платили зарплату не более 4 тысяч гривен».

В начале января 2015 командир уже «дослужился» до звания сержант, но начал планировать покинуть ряды боевиков.

«Точкой стал случай, когда он нашел под разрушениями шестерых молодых ребят – украинских защитников. Мужчина рассказывает, что больше не мог видеть страдания и человеческие потери, поэтому написал рапорт на отпуск и скрылся», - сообщили в полиции.

Бывшему боевику грозит уголовная ответственность согласно ст. 260 (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.