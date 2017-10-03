Завершено досудебное расследование и передано в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который в октябре прошлого года выстрелил в охранника киевского метро на станции «Лыбедская». Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

В октябре прошлого года сотрудник полиции и работник военизированной охраны столичного метрополитена остановили пассажира подземки для проверки документов. Мужчина предоставил «карточку киевлянина», которая предусматривает бесплатный проезд, но работники охраны заподозрили, что документ поддельный. Поэтому для выяснения обстоятельств незнакомца пригласили в комнату полиции.

Во время личного досмотра вещей мужчина вдруг достал пистолет и несколько раз выстрелил. В результате 48-летний работник военизированной охраны метрополитена получил огнестрельное ранение брюшной полости.

Злоумышленником оказался 50-летний киевлянин. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование, по результатам которого было установлено, что мужчина стрелял из переработанного стартового пистолета с патронами кустарного производства.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по нескольким статьям: ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей), ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы, поэтому окончательную точку поставит суд.