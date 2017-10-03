Несколько украинских социологических и медийных организаций – Институт анализа и прогнозирования (ИАП), компания «Социопрогноз», информцентр «Киевский пресс-клуб» и платформа «Медиахаб» – провели крупнейший в стране опрос общественного мнения в рамках проекта «Территория реформ. Кризисный мониторинг», интересуясь, в частности, и электоральными настроениями граждан страны. Результаты социсследования были представлены 3 октября 2017 года в пресс-центре Национального союза журналистов Украины в Киеве.

Отметим, соцопрос проводился с 12 по 25 сентября 2017 года методом индивидуального интервью «тет-а-тет» с респондентами по месту жительства в 24 областях Украины (за исключением временно неподконтрольных территорий) и в Киеве. Было опрошено 2014 респондентов. Стандартное отклонение составляет 1,3–2,2% при 95% достоверности.

В результате опроса общественного мнения более 44,8% граждан Украины высказались за досрочные парламентские выборы, при том, что 33,4% не видят в них необходимости, а 21,6% не смогли четко сформулировать свою позицию по этому вопросу.

Электоральные ориентации граждан Украины выглядят так – на вопрос «За кого бы вы голосовали, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье?» жители 24 областей Украины и Киева ответили следующим образом:

Инициаторы опроса также проследили тенденцию к изменению электоральных и партийных симпатий украинцев в сравнении с предыдущим подобным социсследованием, проведенным в августе.

Как видно, за довольно короткий срок несколько процентов поддержки утратил лидер политических симпатий украинцев – партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко, что, по мнению политологов и наблюдателей, вызвано ее неудачным августовским «львовским» экспериментом и попыткой объединения с политической силой Михеила Саакашвили. Эти же факторы добавили несколько пунктов «БПП-Солидарности».

Начал значительно терять поддержку электората «Оппозиционный блок» Юрия Бойко, что вызвано, как считают эксперты, рядом совместных голосований в парламенте этой оппозиционной силы с провластными фракциями (что не одобряется ее электоратом) и резкой критикой этой силы со стороны Вадима Рабиновича – лидера сохраняющей стабильную позицию в рейтинге партии «За життя». Причем, в сравнении с предыдущим месяцем «Оппоблок» уступил свою позицию Радикальной партии Олега Ляшко.

На рейтинговые позиции «Свободы» Олега Тягнибока и «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко оказало влияние некоторое ослабление присутствия этих партий в медийном пространстве, а вот для «Руха нових сил» медийная раскрутка пошла в явный плюс.