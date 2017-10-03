Решение об осеннем призыве офицеров запаса для прохождения службы в ВСУ пока не принято, однако Главное управление персонала Генштаба будет рекомендовать призвать до 500 офицеров запаса для прохождения службы, главным образом, на базах, складах и арсеналах хранения боеприпасов.

Об этом заявил во время брифинга в Киеве начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Артур Артеменко, сообщает Укринформ.

«В этом году мы сделали первый такой призыв (офицеров запаса. – Ред.). На службу в Вооруженных Силах Украины поступила почти 1 тыс. человек. На данное время решение о призыве такой категории еще не принято, но наше главное управление с учетом потребностей, которые возникли в офицерах, и необходимости комплектовать базы, склады, арсеналы будет предлагать начальнику Генштаба (а будет принимать решение Министерство обороны) призвать небольшое количество этих людей. Это будет, по-видимому, до 500 человек. Но решение будет принимать министр обороны, исходя из потребности», - заявил Артеменко.

По его словам, не все эти офицеры, в случае призыва, будут проходить службу на базах, складах и арсеналах. Генерал-лейтенант также указал, что офицеры запаса проходят службу в тыловых частях и частях, которые не находятся на линии столкновения, а к проведению АТО могут привлекаться лишь после подписания соответствующего контракта.

Напомним, 30 мая министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве на военную службу офицеров запаса.

В конце июня призыв на военную службу офицеров запаса был завершен.