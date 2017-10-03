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В результате принятия пенсионной реформы социальная пенсия в Украине увеличится почти на 423 грн и составит 1373 тыс. грн. Об этом сообщила глава Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова в ходе пленарного заседания Верховной Рады. 

«Много лет почти 1 миллион наших граждан, если они не имели надлежащего стажа или же по другим причинам, получали пенсию 940 грн, а этим законом она меняется почти на 423 грн. Они будут получать не меньше 1373 грн», - сказала Денисова, сообщает УНИАН.

Глава комитета сообщила, что с 1 октября, согласно законопроекту, произойдет осовременивание размера пенсий, исходя из заработной платы 3 764 грн 60 коп. (средняя базовая заработная плата для расчета пенсии. – Ред.). По словам Денисовой, это почти в три раза больше, чем было.

«Планировалось с 1 октября осуществить перерасчет пенсий с использованием прожиточного минимума 1312 грн. По предложению фракции Олега Ляшко учтен показатель на уровне 1452 грн, а это уже не на 61 грн больше, как планировалось, а почти на 140. И это только минимум, который согласно этому закону произойдет», - сказала Денисова. 

Напомним, 13 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий (№6614)». За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.

 
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