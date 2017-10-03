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Численность Вооруженных сил Украины приблизилась к максимально предусмотренной законом отметке в 250 тыс. человек.

Об этом сообщил на брифинге во вторник начальник главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко.

«На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность Вооруженных сил - 250 тыс. Эта цифра обоснована... Как в любой армии, чем больше людей, тем лучше, но мы не можем нарушать закон, поэтому на сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, который составляет ту численность, какую я назвал», - сказал он, сообщает «Украинская правда».

По его словам, в дальнейшем количество военных, которых призывают, будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.

Как ранее сообщал ForUm, в Украине этой осенью планируется призвать на срочную службу почти 10,5 тыс. молодых людей. 
ForUm

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