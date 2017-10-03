ФСБ заявила о задержании в Крыму находящегося в федеральном розыске гражданина Украины при попытке покинуть полуостров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.



Украинца взяли под стражу при проверке документов на автомобильном пункте пропуска «Армянск» на выезд из Крыма. Дату задержания в пресс-службе не уточнили.

«В настоящее время в отношении подсудимого изменена мера пресечения на заключение под стражу», — отметили в погрануправлении.

Тридцатилетний киевлянин, как выяснила проверка, является подсудимым по уголовному делу о мошенничестве и находится под подпиской о невыезде. Кроме того, он проходит по делу о сбыте наркотиков в Феодосии.