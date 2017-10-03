также в разделеОбщество
Минэкологии разрешило отстрел 160 лосей 3
Осенний призыв обойдется Украине в 34 миллиарда 9
Бывшему вице-мэру Одессы объявили подозрение из-за пожара в «Виктории» 7
Муженко о Калиновке: Я чувствую ответственность, но не чувствую вины 14
Для охраны арсеналов планируют призвать 500 офицеров запаса 19
Численность ВСУ приблизилась к максимуму 36
ГПУ просит заочно судить Януковича по делам Майдана 39
В Украине на службу призовут 10,5 тысячи срочников 23
Луценко назвал основную версию пожара в Калиновке 166
Суд продлил арест Безъязыкова 28
Селяне Фастовщины готовят поход на Киев 127
Луценко анонсировал начало суда над организаторами расстрелов на Майдане 54
Российские пограничники задержали в Крыму украинца 47
Полиция задержала владелицу сгоревшего в Запорожье хостела 42
В ОБСЕ опровергли слова Геращенко о количестве россиян в СММ 89
За сутки в зоне АТО 17 обстрелов, потерь среди военных нет 24
2 октября. Картина дня 67
Горбатюк пожаловался, что уже 9 месяцев не может встретиться с Луценко 36

ФСБ заявила о задержании в Крыму находящегося в федеральном розыске гражданина Украины при попытке покинуть полуостров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Украинца взяли под стражу при проверке документов на автомобильном пункте пропуска «Армянск» на выезд из Крыма. Дату задержания в пресс-службе не уточнили.

«В настоящее время в отношении подсудимого изменена мера пресечения на заключение под стражу», — отметили в погрануправлении.

Тридцатилетний киевлянин, как выяснила проверка, является подсудимым по уголовному делу о мошенничестве и находится под подпиской о невыезде. Кроме того, он проходит по делу о сбыте наркотиков в Феодосии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги