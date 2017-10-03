Генпрокурор Юрий Луценко допускает, что создание в Украине антикоррупционного суда может затянуться на год-полтора. Об этом он сказал в ходе брифинга в Харькове.

Одна из причин этого - создание подразделений суда в регионах, считает Луценко.

«Мы уверены, что Высший антикоррупционный суд будет создан в конституционный способ Высшим советов правосудия после проведения соответствующих конкурсов и собеседований с общественными организациями, поле которых явно нужно расширить, в том числе из числа иностранцев, которые имеют судебную практику и понимание украинских правовых основ. Также я уверен, что Высший антикоррупционный суд должен быть не только в Киеве... Все 4 тысячи дел об уголовной коррупции, которые сейчас находятся в судах, должны предоставить Антикоррупционному суду... Мы убеждены, что Высший антикоррупционный суд должен создаваться в каждой области Украины как первая инстанция, вторая инстанция в Киеве и конституционная инстанция – Палата Верховного суда. Еще одна вещь, которая для нас является очень важной, этот процесс, очевидно, затянется от года до полутора», - прогнозирует генпрокурор, сообщает 112 Украина.

Он добавил, что уже сегодня следует увеличить количество судей для рассмотрения дел в отношении коррупционеров, не дожидаясь создания новых структур.

«Я обращался к президенту в последние дни с просьбой использовать его конституционные полномочия, которые он имеет до конца текущего года, и увеличить количество судей во всех судах областных центров, чтобы резко активизировать рассмотрение коррупционных дел, находящихся в судах. Надеюсь, что этот процесс начнется в столице», - рассказал глава ГПУ.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что у Украины недостаточно времени на создание антикоррупционного суда, поэтому в ближайшее время может быть создана антикоррупционная палата.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что в следующем году должен быть создан антикоррупционный суд, иначе вся антикоррупционная реформа обречена на провал.