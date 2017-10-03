Москва выступает против вывода оперативной группы российских войск (ОГРВ) с территории Приднестровья, несмотря на призывы правительства Молдовы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

«Безусловно, Москва по-прежнему против. В Российской Федерации и многих других ответственных государствах-членах ООН к этой инициативе относятся с большой долей скептицизма, видя в ней угрозу возникновения нового источника открытой напряженности в юго-восточной части Европы», - сказал Карасин, сообщает Укринформ.

Он также заявил, что сами приднестровцы положительно относятся к миротворческой операции и присутствию российских военных, хотя признал, что никаких опросов на эту тему не проводилось, и его мнение основывается на личных наблюдениях во время посещения Приднестровья.

Ранее Молдова просила ООН включить вопрос о полном выводе российских войск из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи.

В то же время в РФ отказались от предложения Молдовы по обсуждению вывода войск.

21 июля парламент Республики Молдова проголосовал за принятие декларации о выводе российских войск с территории государства.