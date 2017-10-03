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Более сотни жителей Фастовского района Киевской области готовятся пикетировать столичное жилище бывшего заместителя председателя Фастовской районной администрации Сергея Попова по адресу ул. Глыбочицкая, 40, которого подозревают в фальсификациях документов на право собственности на землю.

«Мы отдали свои паи фирме «Эдванс-Информ», заключили договор об аренде на пять лет. А через два года оказалось, что земля эта уже не наша», - говорит Николай Петух, житель села Ставки.

Мужчина рассказывает, что за 2010-й - первый год аренды земельных участков фирма расплатилась вовремя, а потом с выплатами начались перебои, а с документами на землю - обман.

«Говорили, что выплатят деньгами - не выплатили. Потом говорили, что привезут зерно - не привезли. Наконец выдали пшеницу, но только в феврале, когда люди уже половину птицы выбили, потому что не было чем кормить. После того начали делать нам акты на землю. За пару месяцев в сельсовете нам говорят, что выдают государственный акт только на две сотки, а не на 2 гектара. Потому что мы уже имеем по два гектара приватизированных под огороды возле домов! Как так? - возмущается Николай Пивень.

Оформление государственных актов на землю пайщиков из Ставков проводила фирма «Эдванс-Информ». Из двух сотен пайщиков около половины попали на крючок мошенников.

«Их администратор говорил, что оформит нам документы за полцены, имея содействие от Сергея Попова, зама главы района, - рассказывает Мария Кавацюк, жительница села Ставки. - Получилось где-то по 300 гривен. Людей много тогда так согласились делать акты. А когда взяли их в руки - а там несчастных пара соток. Паи у нас просто украли. Фирма сказала переоформлять договора на те кусочки земли. Остальные гектары они оформили на себя и обрабатывали дальше, а нам фактически копейки платили».

Крестьяне обращались за защитой в правоохранительные органы, заявляя о массовой фальсификации документов на землю, и Сергей Попов, используя служебное положение заместителя председателя райгосадминистрации, не давал делу хода. Доходило и до угроз физической расправы.

«Приезжали как-то ко мне несколько бритоголовых из Белой Церкви, обещали накормить землей, если много буду на Попова рот раскрывать. И такой же «привет» еще многим по селу тогда передали. Но теперь уже не то время. Мы молчать теперь не будем и все-таки добьемся свою землю», - рассказал Николай Пивень.

Обманутые Сергеем Поповым крестьяне Ставоков выяснили, что бывший госслужащий имеет отношение к еще нескольким компаниям. Кроме «Эдванс-Информ», он получал доход от деятельности ООО «Эдванс Эксперт», ООО «Лендвизор», ООО «Земюрексперт», ООО «Украинская фермерская группа». Однако дела у бизнесмена, говорят крестьяне, не идут: в рамках уголовных производств суды арестовали счета в банках, дорогие автомобили и недвижимость

«Долги его окружили, а отдавать кредиты нечем. Боимся, что этот банкрот и нам за этот год аренды не выплатит. Поэтому пойдем требовать своего просто к нему домой в Киеве. Старые шины уже приготовили», - решительно заявляет селяне.
ForUm

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