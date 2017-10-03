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Суд продлил арест подозреваемого в шпионаже полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова до 14 ноября.

Об этом сообщила его адвокат Юлия Попик.

«Продлили меру пресечения до 14 ноября», - сказала она, сообщают Українські Новини.

По ее словам, Безъязыков находится в СИЗО в Киеве.

Напомним, в декабре 2016 года СБУ задержала находившегося ранее в плену НВФ полковника ВСУ Ивана Безъязыкова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами и участии в террористической организации. У СБУ есть доказательств сотрудничества Безъязыкова с «ДНР», в частности обнародованы разговоры с членами НВФ.

14 декабря 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

29 декабря следователи СБУ по согласованию с Генпрокуратурой сообщили Безъязыкову о подозрении в совершении госизмены.
ForUm

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