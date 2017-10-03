В Евросоюзе зафиксировали более 3 тыс. случаев дезинформации от российских СМИ за последние два года. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на конференции во вторник, передает пресс-служба ЕС.

«Нам важно анализировать, прогнозировать и реагировать на дезинформацию. По этой причине мы создали в рамках Европейской службы внешних действий первую Целевую группу по стратегическим коммуникациям, сосредоточив внимание на наших восточных партнерах и русскоязычных общинах. За последние два года Восточная целевая группа StratCom выявила более 3 тыс. случаев дезинформации», - заявила Могерини, сообщает 112 Украина.

По ее словам, противодействовать дезинформации недостаточно. Могерини подчеркнула важность, чтобы «настоящие новости» охватывали самую широкую аудиторию.

«Реагирование очень важно, но еще более важно убедиться, что настоящие новости достигали самой широкой аудитории, как внутри, так и за пределами нашего Союза. Поэтому наша первая обязанность состоит в том, чтобы говорить о том, что мы делаем, разъяснять с максимальной прозрачностью нашу политику, распространять реальные истории о положительном влиянии наших европейских действий на жизнь стольких людей», - добавила представитель ЕС.