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В ближайшее время суд приступит к рассмотрению дела в отношении подозреваемых в организации расстрелов на Майдане. 

Об этом на международном юридическом форуме в Харькове заявил Генпрокурор Юрий Луценко, сообщает Mediaport

«5 числа начинается рассмотрение в суде дела по организаторам расстрелов на Майдане. Это справедливость и это закон, которого требовала революция. Все, кто поднял руку на мирных демонстрантов, кто положил сто лучших сыновей и дочерей, кто потом призвал российскую армию к оккупации собственной страны, будут отвечать перед украинским народом и украинским законом», — сказал Генпрокурор. 

Как ранее сообщал ForUm, 29 сентября было сообщено о подозрении в противодействии акциям протеста во время Революции достоинства трем бывшим высокопоставленным чиновникам МВД Украины, двое из которых в настоящее время занимают руководящие должности в Национальной полиции Украины. Это Сергей Поготов, а также руководитель Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Игорь Бабич и его заместитель Анатолий Серединский.

2 октября Печерский районный суд города Киева применил к Поготову меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время.

 

 
ForUm

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