В случае принятия соответствующего решения Верховной Радой Украины, минимальный размер пенсии с 1 октября может вырасти до 1452 гривен, а не до 1373 гривен, как планировалось ранее. Об этом в эфире радио «ЕраFM» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает пресс-служба чиновника.

«Сегодня (2 октября. – Ред.) на совещании с народными депутатами Украины, с руководителями фракций, на которой обсуждалась пенсионная реформа, было принято еще одно важное решение о том, что мы готовы, и у нас есть для этого ресурс, чтобы с 1 октября минимальный размер пенсии вырос не до 1373 гривен, как планировалось ранее, а чтобы минимальный размер пенсии вырос до 1452 гривен», - сказал он.

«То есть минимальная пенсия может вырасти не на 60 гривен, а на 140. А это значит, что 8 млн пенсионеров, размер пенсии которых зависит от минимальной, получат более существенное повышение», - подчеркнул Розенко.

Напомним, 13 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий (№6614)». За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутата.

Правительство намерено провести осовременивание пенсий с 1 октября 2017 года, даже если Верховная Рада примет пенсионную реформу позднее этого срока.