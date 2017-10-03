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В связи с заседанием Верховной Рады Украины и проведением мероприятий с массовым участием граждан, которые состоятся с 3-го по 6 октября, столичная полиция усилит меры безопасности в центре столицы, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в эти дни в центре города следить за правопорядком будут более 1400 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Поэтому правоохранители обращаются к гражданам с просьбой вести себя цивилизованно и не нарушать общественный порядок.

«В пределах компетенции полицейские будут немедленно реагировать на любые противоправные действия. Правонарушители будут нести ответственность по административному или уголовному кодексу Украины», – говорится в сообщении.

 

 
ForUm

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