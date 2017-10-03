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Российские пограничники задержали при попытке выехать из оккупированного Крыма гражданина Украины, находящегося в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве и сбыте наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ.

«Сотрудники Пограничного управления задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске, который имел намерение скрыться от российских следственных органов за рубежом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданин Украины, житель Киева, 1987 года рождения был задержан в пункте пропуска «Армянск» на севере Крымского полуострова.

В частности, было выяснено, что он является подсудимым по уголовному делу согласно ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и находится под подпиской о не выезде. Кроме того, он был объявлен в розыск полицией Феодосии, которая подозревает его в незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ. Сообщается, что в отношении подсудимого изменена мера пресечения на заключение под стражу.
ForUm

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