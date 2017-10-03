Незаконные вооруженные формирования с начала суток 3 октября уже дважды обстреляли украинские позиции, в результате чего двое бойцов Вооруженных сил Украины получили ранения. Об этом в телеканалу 112 Украина сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.

«С начала этих суток зафиксированы два обстрела наших позиций. Это авдеевская промзона. Здесь враг применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение. Около 1:00 из гранатометов враг открывал огонь неподалеку Гнутово. Наши военные отвечали противнику из гранатометов. В результате этого противостояния уже двое наших военнослужащих в эти сутки получили ранения», – отметил он.

По его словам, информация о пострадавших среди гражданских во время вчерашнего обстрела жилых массивов уточняется.

«По предварительным данным, пострадавших среди местного населения нет», – сказал Стельмах.

Касательно состояния раненых бойцов он добавил: «Люди, которые сегодня получили ранения, госпитализированы. Сейчас ими занимаются наши лучшие медицинские специалисты».

Как ранее сообщал ForUm, за прошедшие сутки, 2 октября, незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий потерь среди наших защитников нет.